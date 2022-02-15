Markalı konut fiyatları arttı
Markalı konut fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2.84, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.27 arttı.
Ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği markalı konutlar üzerinden geliştirilen "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi"ne göre, konut fiyatları endeksin bas¸langıc¸ do¨nemi olan 2010 Ocak ayına go¨re ise yüzde 121.20 nominal artıs¸ kaydetti.
Ocak ayında markalı konutlardaki stok erime adet bazında yüzde 4.24 oldu. Bu oran aralık ayında yüzde 9.51 idi.
Ocak ayında satıs¸ı gerc¸ekles¸tirilen markalı konutların yüzde 19.40’ı bitmis¸ konut stoklarından, yüzde 80.60’ı bitmemis¸ konut stoklarından oluştu.
PES¸İNAT KULLANIM ORANI YÜZDE 51.12
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; ocak ayında pes¸inat kullanım oranı yüzde 51.12, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.07 ve senet kullanım oranı yüzde 43.81 olarak gerc¸ekles¸ti.
Aralık ayında pes¸inat kullanım oranı yüzde 47.48, banka kredisi kullanım oranı yüzde 11.40 ve senet kullanım oranı yüzde 41.12 olarak gerçekleşmişti.
SATIŞLARIN YÜZDE 8.73'Ü YABANCILARA
Endekse göre, ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8.73'ü yabancı yatırımcılara yapıldı.
Bu satışlarda 2+1 o¨zellikteki konutlar yüzde 54.84’lük tercih oranı ile ilk sırada yer aldı.
MARKALI KONUT NE DEMEKTİR?
Markalı konut, inşaat projeleri konusunda deneyimli ve bilinen şirketler tarafından yapılan ve emsallerinden daha kısa sürede prim yapan konutlara verilen isimdir.
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