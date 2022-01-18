Son dakika | Konut fiyat artışında rekor
Son dakika haberi | Konut fiyat endeksi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5 ile yeni bir rekor seviyeye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel olarak ise yüzde 19,7 oranında arttı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0 oranında artarak 229,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 19,7 oranında artış gösterdi.
İSTANBUL'DA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 51'E ULAŞTI
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,4, 9,1 ve 8,3 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 50,9, 46,3 ve 49,5 oranlarında artış gösterdi.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu
- Ukraynalı denizci gemide asılı bulunmuştu: 13 gözaltı
- Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
- Soylu'ya sert tepki
- Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi