Markalı konutlarda fiyatlar yüzde 11,67 arttı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:14

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; mayıs ayında bir o¨nceki aya go¨re yüzde 11.67,gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re yüzde 52.59ve endeksin bas¸langıc¸ do¨nemi olan 2010 yılı Ocak ayına go¨re ise yüzde 214.80 oranında nominal artıs¸ gerc¸ekles¸ti.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; mayıs ayında pes¸inat kullanım oranı yüzde 57.11, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.68 ve senet kullanım oranı yüzde 35.21 olarak gerc¸ekles¸ti. Nisan ayında pes¸inat kullanım oranı yüzde 55.20, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.35 ve senet kullanım oranı yüzde 37.45 olarak gerçekleşmişti.

4+1 KONUT TİPİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, mayıs ayından bir o¨nceki aya go¨re, 1+1 konut tipinde yüzde 5.43; 2+1 konut tipinde yüzde 11.41, 3+1 konut tipinde yüzde 13.59ve4+1 konut tipinde yüzde 18.38 oranında nominal artış yaşandı.

MARKALI KONUTLARA YABANCI İLGİSİ DEVAM ETTİ

Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 29.33’lük(son 6 aylık ortalama yüzde 17.35)kısmının yabancı yatırımcılara yapıldıgˆı go¨zlendi. Bu satışlarda agˆırlıklı olarak 2+1 o¨zellikteki konutların yüzde37.50’lik tercih oranı ile o¨ne c¸ıktıgˆı go¨ru¨ldü.

BİTMİS¸ KONUTSTOKLARININ YÜZDE 62.27’SİNİN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Mayıs'ta satıs¸ı gerc¸ekles¸tirilen markalı konutlarınınyüzde 62.27’sini bitmis¸ konut stokları, yüzde 37.73’ünü bitmemis¸ konut stokları oluşturdu. Nisanayında, satıs¸ı gerc¸ekles¸tirilen markalı konutların yüzde 74.96’sı bitmis¸ konut stoklarından, yüzde 25.04’ü bitmemis¸ konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 7.15 oranında erimegözlendi. Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 7.69 oranında gerçekleşmişti.