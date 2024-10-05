Marketlerde yeni 'zam' dalgası: Ürünlerin fiyatı değişti

Çoğu market, yeni yılın başında beklenen asgari ücret zammı öncesi; ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı, peçeteler gibi birçok ürüne zam yaptı.

Marketlerde yeni 'zam' dalgası: Ürünlerin fiyatı değişti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:37

Akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik olmamasına rağmen, marketler zam furyasına başladı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinde etiket değişti.

Bazı market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı.

Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge, hatta aynı caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

'BU ZAMLAR FIRSATÇILIK DEĞİL...'

Bir zincir mağazanın bölge müdürü, zamları şu sözlerle savundu:

"Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal… Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Bunların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor."


Etiketler: #Market

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