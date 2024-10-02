Ünlü peynir markalarında şok tespit: Tüm marketlerden apar topar kaldırılıyor

Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 02.10.2024 - 14:40

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde, çeşitli nedenlerle geri çağrılan ürünlere yenileri daha eklenmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği açısından ciddi tehlike arz eden ürünlere ilişkin kapsamlı bir inceleme yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 ürünün yanı sıra, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi.

Bazı peynirlerde yabancı cisim bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu ürünlerin market raflarından derhal kaldırılmasına karar verildi. Bakanlık, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere bitkisel yağ katılması gibi birçok uygunsuzluğu da ortaya çıkardı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Son yapılan denetimler sonucunda çeşitli süt ve peynir markalarında zararlı maddeler tespit edilerek, bu ürünlerin marketlerden acil olarak geri toplatılması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ünlü peynir markalarının isimleri ve içinde barındırdığı ürünler şöyle:

Hasaydın Ticaret: Erzincan'da bulunan firma, Kemahlı Ozefeler marka Tulum Peyniri'nde nişasta tespit edildi. Ürün parti no: 21 ile geri toplatılıyor.

Ercan Süt Ürünleri: Kağıthane, İstanbul'daki bu firma, Çelik Sot ürünleri ile dikkat çekti. Manda kaymağında ise manda sütü tespit edilemediği için parti no: 03122020 ile ürün toplatılmakta.

Ondamak Süt Ürünleri: Afyonkarahisar'da yer alan bu firma, Y.Yağlı Taze Eritme Peyniri'nde süt yağının harici yağ ile karıştırıldığını belirtti. Geri toplama işlemi parti no: 044 ile gerçekleştiriliyor.

Mutlu Tolga Gıda: Afyonkarahisar'daki bu firmanın Yeşil Ilgaz markalı Y.Yağlı Eritme Peyniri'nde nişasta tespit edildi. Parti no: 0809 ile ürün geri çağrılmakta.

Torunoğlu Süt ve Gıda Mamulleri: Ereğli/Konya'da bulunan bu firmanın Tam Yağlı Berendi Bez Peyniri'nde natamisin tespit edildi. Ürün parti no: 267 ile geri toplatılıyor.

AFT Süt Ürünleri: Karatay, Konya'daki bu firmanın Çeşnili Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri'nde natamisin bulunduğu belirtildi. Geri toplama işlemi parti no: 300622 ile gerçekleştirilecek.

Temiz Süt Ürünleri: Antakya/Hatay'da yer alan bu firmanın tereyağında süt yağı harici yağ tespit edildi. Ürün parti no: 10.12.2021 ile geri çağrılmakta.

İzmir Yalı Gıda: Konak/İzmir'deki bu firmanın Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri'nde bitkisel yağ tespit edildi. Parti no: 056 ile ürün geri toplanıyor.

Cuma Süt Ürünleri: Soke/Aydın'da bulunan bu firmanın Yarım Yağlı Eritme Peyniri'nde bitkisel yağ tespit edildi. Ürün parti no: 329 ile geri çağrılacak.

Birsüt Süt ve Gıda Mamulleri: Konya'daki bu firmanın Royal markalı Tam Yağlı Kaşar Peyniri'nde natamisin tespit edildi. Ürün parti no: 037 ile geri toplanmakta.