Marketlerdeki yeni 'zam' etiketleri sosyal medyadan paylaşıldı

11 Kasım 2021 Perşembe, 12:49

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket denetimi yapmıştı.

Etiket aldatmacısına bakanlığın el atmasına rağmen zincir marketlerdeki yeni 'zam' etiketleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, ''Bazı market çalışanları, ürünlere gelen zamların etiket fiyatlarını paylaştı'' diyerek zamlı ürünlerin görsellerini paylaştı.

Haskoloğlu'nun paylaşımı şöyle: