Son dakika: Altında direnç kırıldı, gram altın tarihi zirveye yükseldi

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:39

Altın, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed’in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 5 ayın zirvesine çıkarak önemli teknik dirençlerden birini kırarak tarihi zirveye yükseldi.

Dün 9,87 ile rekor tazeleyen dolar/TL, akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 9,9140'a taşırken euro/TL ise 11,40 seviyesinden işlem görüyor. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 590 liranın üzerine çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise, 964 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalardan altının ons fiyatı 1.853 dolar düzeyinde. Yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.