Marketlere 'Ramazan' ayarı: İndirim kampanyaları yapılacak, denetimler artacak

Milyonlarca yurttaşın açlık sınırı şartları altında girmeye hazırlandığı Ramazan ayı öncesi el yakan gıda fiyatları konusunda Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayında temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolaylıkla ulaşılabilmesinin temini için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

ZİNCİR MARKETLERLE 'İNDİRİM' MUTABAKATI

Bu kapsamda gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır."

DENETİMLER ARTACAK

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimlerinin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı.