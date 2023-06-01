Markette zamlanmayan ürün neredeyse yok! Tarladan sofraya 4.2 kat pahalılık

Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:29

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:29

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayısta üretici ve market arasındaki fiyat farkının nasıl değiştiğine ilişkin açıklamalar yaptı.

Buna göre, mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 316,8 ile elmada görüldü.

Elmadaki fiyat artışını yüzde 302,5 ile maydanoz, yüzde 210,5 ile limon, yüzde 199,9 ile kuru incir, yüzde 183,3 ile kuru üzüm, yüzde 181,3 ile kırmızı mercimek takip etti.

Yani elma 4,2 kat, maydanoz 4 kat, limon 3,1 kat, kuru incir 3 kat, kuru üzüm ve kırmızı mercimek 2,8 kat fazlaya markette satılmış oldu.

Bayraktar, “Üreticide 5 lira olan elma markette 20 lira 84 kuruşa, 1 lira 98 kuruş olan maydanoz 7 lira 97 kuruşa, 6 lira olan limon 18 lira 63 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 164 lira 97 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 70 lira 83 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 38 lira 93 kuruşa tüketiciye satıldı” dedi.

MARKETTİ 37 ÜRÜNÜN 23’Ü ZAMLANDI

Bayraktar’ın aktardığına göre, mayıs ayında markette 37 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 14'ünde fiyat düşüşü görüldü.

Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 84,8 ile havuç olurken; havuçtaki fiyat artışını yüzde 30,2 ile maydanoz, yüzde 26,4 ile ıspanak, yüzde 19,1 ile fındık, yüzde 15,3 ile elma, yüzde 14,7 ile marul takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 37,1 ile sivri biber oldu.

Sivribiberdeki azalışı yüzde 36,5 ile patlıcan, yüzde 24,3 ile kuru soğan, yüzde 17,2 ile kabak, yüzde 10,2 ile toz şeker izledi.

ZAMMIN NEDENLERİ

Bayraktar, limonda ve havuçta arzda yaşanan daralmanın fiyatların yükselmesine yol açtığı bilgisini verdi.

“Çilek, ıspanak ve maruldaki fiyat artışı havaların yağışlı gitmesi, üreticilerimizin hasat için tarlalarına girememesi nedeniyle ürün arzında meydana gelen düşüşten kaynaklandı” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Kuru soğan arzındaki artış fiyatların gerilemesine sebep oldu. Sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, kabak gibi sebzelerde tarla üretimine geçilmesinden dolayı arz artışı fiyat düşüşüne neden oldu. Yumurtada yaşanan fiyat düşüşü arz ve talepteki değişimden kaynaklandı.”