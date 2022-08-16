Marmara Depremi'nin yıldönümünde sigortalılık oranı henüz yüzde 53.8

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti. Özellikle kalitesiz bina stoku ve rant kazancına dönüşen “dönüşüm” çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan deprem, sigorta sektörünün de önemli bir konusu. Marmara Depremi sonrası yeniden yapılandırılan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu deprem sigortasıyla ilgili güncel verileri ise bu konuda da alınacak çok yol olduğunu ortaya koyuyor. İşte öne çıkan detaylar:

10.8 MİLYON KONUT

- DASK’ın Ağustos 2022 ile ilgili güncel verilerine göre Türkiye’de zorunlu deprem sigortası yürürlükte olan konut sayısı 10 milyon 776 bin 714 adede ulaştı. Buna göre sigortalılık oranı ise yüzde 53.8 oldu. Ancak bu oran 2021 sonunda yüzde 59.56, 2020 sonunda yüzde 56.51’di.

- Yürürlükteki poliçelerle ilgili üretilen prim tutarı yaklaşık 2 milyar TL oldu. Ayrıca Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı hasarlar için kullanılan ihtiyari deprem sigortasında yılın ilk altı ayında üretilen prim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95 artarak 2.2 milyar liraya ulaştı.

- DASK’ın verilerine bölgesel olarak bakıldığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 62.8 ile Marmara, en düşük oran ise yüzde 44.3 ile Karadeniz’de hesaplandı.

DASK’ın toplam hasar ödeme gücünün 46 milyar liraya ulaştığını ifade eden DASK Koordinatörü Erdal Turgut, hedeflerinin “sigortasız konut kalmaması” olduğunu söyledi. Turgut ayrıca zorunlu deprem sigortası sistemini “Afet Sigortası”na dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı. DASK’ın 2000 yılından buyana ödediği tazminat toplamı ise 1 milyar 249 milyon lira.

YILLIK SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 146’YA ULAŞTI

TÜİK’in en son Temmuz 2022 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonu verilerine göre, geçen temmuz ayında önceki aya (aylık) kıyasla sigorta TÜFE yüzde 6.6 arttı. Bu kapsamda artış konut sigortasında yüzde 0.20, ulaştırma (kasko, zorunlu trafik gibi) sigortasında yüzde 7.35 olurken sağlık sigortasında değişmedi.

Yine temmuz ayında Aralık 2022’ye (7 aylık) kıyasla artışlar sigorta TÜFE’de yüzde 76.59, konut sigortasında yüzde 32.70, sağlık sigortasında yüzde 7.98 ve ulaştırma sigortasında yüzde 86.54 oldu. Ayrıca Temmuz 2021’e (yıllık) kıyasla artışlar sigorta TÜFE’de yüzde 146.03, konut sigortasında 34.59, sağlık sigortasında yüzde 8.32 ve ulaştırma sigortasında yüzde 198.96 oldu. Genel TÜFE ise yıllık bazda yüzde 79.6 artmıştı.

YENİLİKÇİ VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÇÖZÜM PEŞİNDELER

Anadolu Sigorta’nın, araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yerinde Ar-Ge Merkezi belgesi ile tescillediği açıklandı.

Bu belgeyi almaya hak kazanan ilk sigorta şirketi olduklarını vurgulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, şuna dikkat çekti: “Almaya hak kazandığımız Ar-Ge Merkezi belgesi sayesinde sektörümüzde inovatif ve katma değeri yüksek çözümler üretmeye tüm hızıyla devam ederken ülkemizden yurtdışına döviz çıkışını da azaltacağız. Gelişmiş teknolojik altyapıya sahip hizmetlerimizle müşterilerimize sunduğumuz faydaları da artırmayı amaçlıyoruz.” Bu Ar-Ge merkezi aracılığıyla üniversiteler ile işbirliği de yapılacak.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Efe Sigorta ile çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanından 32 dernek bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda özel poliçe ve indirimler sunulacağı belirtildi.

- Bupa Acıbadem Sigorta’nın, seyahat sigortası seçeneklerini senCard platformu üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre bu seçenek ihtiyaca ve bütçeye uygun teminatlar sunacak.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, Covid-19 sürecinde hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamaları ile “En Değerli İnsan Kaynakları Uygulamaları” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne layık görüldüğü açıklandı.