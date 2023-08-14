İktidarın memur zammı teklifine art arda tepkiler

Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:17

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:17

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Bakan Işıkhan, 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Işıkhan, 2025 yılını kapsayan dönemler içinse ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 zam teklifinde bulunduklarını belirtti.

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından konuşan Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, iktidarın zam teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadığı söyledi.

"BU ZAMMIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Önder Kahveci, şu sözleri kaydetti:

"7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti 2024 ve 2025 yılları için teklifini açıkladı. Yapılan teklife göre; 2024 yılı için yüzde 14+9, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 oranlarında teklifte bulunmuştur.

Çarşı ve pazarın durumu, ülkenin ekonomik gerçekleri ve son yıllarda alım gücü en çok düşen kesimin memur ve memur emeklileri olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında teklif edilen bu zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri dikkate alındığında kamu işveren tarafının daha gerçekçi tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin arkasındayız. Bu ekonomik gerçeklere karşın teklif edilen bu zam oranını kabul etmeyeceğimizi şimdiden ilan ediyor, kamu işveren tarafının bir sonraki toplantıya revize ve kabul edilebilir bir teklifle gelmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

CHP'DEN TEPKİ

İktidarın memurlar için zam teklifine CHP'den de tepki geldi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Merkez Bankası Başkanı 2024 enflasyonunu daha yeni yüzde 33'e güncelledi ama hükümet memura ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 teklif etti" dedi.

"Daha bir hafta önce 2024 enflasyonu yüzde 34 olacak demedi mi? Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış." diye konuşan Öztrak, "Enflasyon farkı vereceğine hedeflediğin enflasyonu ver, maaşı ver" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKACAKLARINI AÇIKLADILAR

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı memur ve memur emeklisine zam teklifi ile ilgili olarak 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını açıkladı.

KESK'ten yapılan açıklamada, "Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9. oldu. 2025 yılı ilk altı ayı yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TEKLİF REVİZE EDİLMELİDİR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iktidarın zam teklifi sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ali Yalçın, "Gelen teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" ifadelerini kullandı.

EN GEÇ AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Zam teklifinin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLER ÜÇER AYLIK ZAM İSTEDİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.