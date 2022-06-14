Marmaris'te tekne satış ve kiralamaları geçen yıllara göre düşük seyrediyor

14 Haziran 2022 Salı, 00:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yapmak isteyenler daha izole ve özel olması için tekne kiralamayı ve tekne içinde konaklamayı tercih ediyorlar. Tekne kiralama firmaları geçen senelere göre sezonun düşük seyrettiğini, son dönemlerde satışların kiralamalardan daha çok arttığı bilgisini verirken kiralama fiyatlarının haftalık 3 bin ile 100 bin euro arasından değiştiğini ifade ettiler.

‘TEKNE FİYATLARI UÇSUZ BUCAKSIZ’

Tekne kiralama firması sahibi Zafer Öznur "Tekne çok uçsuz bucaksız bir şey. Yani burada ortalama diye bir şey de yok. Herkesin ortalaması farklı, dört kişilik bir tekne, bir aile teknesi. 9 -10 metre de olabilir, 20 metre de olabilir yani kişilerin ne beklediğine bağlı. Orada da fiyatlar genelde euro üzerinden olduğu için ben yine öyle konuşacağım. Bu 60 bin - 70 bin eurodan başlayıp sonu açık rakam çok değişebiliyor, milyon eurolara kadar gidebilir yani burada dediğim gibi yani kişilerin ne beklediği, kaç model bir tekne beklediği, sıfır tekne mi, ikinci 20, ikinci el 5 yaşında mı, 20 yaşında mı? Dolayısıyla rakam konuşmak çok doğru olmaz" diyerek fiyatların değişken olabileceğini söyledi.

EURO'DAKİ YÜKSELİŞ YÜZÜNDEN TÜRK MÜŞTERİLER ARAMIYORLAR



Öznur konuşmasının devamında "Tekne kiralama konusunda 10 yıl öncesine kadar Avrupalı daha çoktu. Son on yılda Türk sayısı arttı. Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden gelen sayı çok arttı. Bu yıl Rusya Savaşı'yla birlikte mayıs ayı tamamen doluydu ama kimisi uçak bulamadı, kimisi para gönderemedi, kimisi kendi gelemedi derken, mayıs ayı neredeyse boş geçti. Haziran'la birlikte tekrar bir hareketlenme başladı. Türkler bu işe merak sardı, tekne kiralamak da istiyorlar ama tabii ki tekne kiraları euro üzerinden olduğu için, eurolar da bu kurlara geldiği için maalesef Türkler biraz çekimser kalıyor ve ağırdan gidiyorlar. Özellikle bu son haftaki dalgalanmalardan sonra inanın hiçbir tane Türk müşterimiz arayıp fiyat bile sormuyor, boş hafta olup olmadığını bile sormuyor" dedi.