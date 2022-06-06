Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bozburun açıklarında saat 19.58'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:18
Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 19.58'de merkez üssü Muğla'nın Bozburun açıklarında Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğün deprem meydana geldi. 


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