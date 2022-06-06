Son Dakika: Muğla’da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bozburun açıklarında saat 19.58'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 19.58'de merkez üssü Muğla'nın Bozburun açıklarında Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğün deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 6, 2022
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) https://t.co/8UBiWfNJNO
06.06.2022, 19:58:08 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 69.8 km#Kandilli
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