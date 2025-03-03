Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve mart ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mart ayı kira artış oranına göre zam yapacak. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar?
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve şubat ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.
Buna göre; Mart ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 53,83 olmasının ardından yüzde 53,83 olarak uygulanacak.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 27 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 53,83
Kira Artış Tutarı: 14 bin 534 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 534 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı