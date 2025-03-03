Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam dönemi gelen kiracılar güncel mart ayı kira artış oranına göre zam yapacak. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 mart ayı kira zammı ne kadar?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve şubat ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Mart ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 53,83 olmasının ardından yüzde 53,83 olarak uygulanacak.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 27 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 53,83

Kira Artış Tutarı: 14 bin 534 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 534 TL