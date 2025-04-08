Mart ayının en kârlı yatırım araçları açıklandı: En çok kazandıran araç şaşırttı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:07

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:07

Mart ayında, en yüksek reel getiri Euro’da gerçekleşti. Euro, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alındığında yüzde 4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alındığında ise yüzde 3,83 oranında kazandırdı.

Yİ-ÜFE’ye göre; külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, brüt mevduat faizi yüzde 1,27, dolar ise yüzde 0,64 reel getiri sağladı. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 1,90’lık kayıpla yatırımcısını zarara uğrattı. TÜFE baz alındığında külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 yüzde 1,08, brüt mevduat faizi yüzde 0,69 ve dolar yüzde 0,07 oranlarında kazandırırken, DİBS yüzde 2,46 oranında kaybettirdi.

İLK ÜÇ AYDA EN ÇOK GETİRİ ALTINDA

Üç aylık verilere göre en yüksek reel getiri külçe altında görüldü. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,90, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,05 oranında kazandırdı. Aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı BIST 100 oldu; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 4,95, TÜFE’ye göre ise yüzde 7,40 kayıp yaşattı.

Altı aylık dönemde de külçe altın öne çıktı. Yİ-ÜFE ile yüzde 13,83, TÜFE ile yüzde 6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 5,99, TÜFE’ye göre yüzde 11,77 oranlarında kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE DE ZİRVE ALTININ

Yıllık değerlendirmede de yatırımcısına en çok kazandıran araç külçe altın oldu. Külçe altın, Yİ-ÜFE baz alındığında yüzde 22,20, TÜFE baz alındığında ise yüzde 9,28 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE’ye göre mevduat faizi yüzde 12,70, DİBS ise yüzde 6,18 kazandırırken; dolar yüzde 6,23, Euro yüzde 6,79 ve BIST 100 yüzde 8,70 oranlarında zarar ettirdi. TÜFE bazında yalnızca mevduat faizi yüzde 0,78 getiri sağlarken; DİBS yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 yüzde 18,35 kayıp yaşattı.