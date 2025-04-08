Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı döviz fiyatları
8 Nisan 2025 Salı günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,00 liradan, Euro 41,67 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,00 liradan alınan dolar, 38,00 liradan satılıyor. 41,67 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,67 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,99 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,64 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi!