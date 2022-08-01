Martı, New York Borsası’na açılıyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:56

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü NEW YORK BORSASI’nda işlem görecek.

Ulaşım Super App’i olma yolunda ilerleyişini sürdüren şirket; paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti.

NE ZAMAN KURULDU?

Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te hizmet veren scooter paylaşım sistemi. Faaliyetlerine 2019 yılında başlayan ve ilk başta sadece İstanbul'da hizmet veren sistem, Şubat 2020'de Ankara'da da kullanıma sunulmuştur.

