Martı, New York Borsası’na açılıyor

Türkiye’nin lider ulaşım uygulaması Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılacak. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:56
Martı, New York Borsası’na açılıyor
Abone Ol google-news

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü NEW YORK BORSASI’nda işlem görecek. 

Ulaşım Super App’i olma yolunda ilerleyişini sürdüren şirket; paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti.

NE ZAMAN KURULDU?

Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te hizmet veren scooter paylaşım sistemi. Faaliyetlerine 2019 yılında başlayan ve ilk başta sadece İstanbul'da hizmet veren sistem, Şubat 2020'de Ankara'da da kullanıma sunulmuştur.


Martı New York New York borsası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler