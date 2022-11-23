Martı CEO'su Alper Öktem, Eyüp Aksu'ya taksi araştırmasını anlattı: Sen problemin ta kendisisin

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:51

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" isimli programda kendisini hedef alan sözleri üzerine yanıt verdi.

Öktem videolu yanıtında Aksu'ya "İstanbul halkının aklı ile dalga geçme. Sen problemin ta kendisisin. İnsanlar teknoloji ile senin yarattığın problemi çözmeye çalışıyor" dedi, "Martı TAG korsan taşımacılık değildir, hatır taşımacılığı korsan değildir, Eyüp Aksu’ya kalsa insanlar eşleriyle misafirliğe giderken de aynı arabaya binemeyecek" ifadelerini kullandı.

Videoda taksilerle ilgili yapılan araştırmayı anlatan Öktem, Aksu'ya "Yani insanların aklı ile dalga geçme, senin desteğin falan yok. Sen problemin ta kendisisin. İnsanlar teknoloji ile senin yarattığın problemi çözmeye çalışıyor. Buna engel olmaya çalışıyorsun. Zaten teknolojiyi yenemezsin" diye seslendi.

AKSU NE DEDİ?

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kayda Geçsin" programında Martı şirketini hedef alarak Martı'nın yeni aplikasyonunun "korsan taksicilik" anlamına geldiğini savundu. Aksu "Emeğimiz ve ekmeğimiz olan mesleğimize zarar verecek diye düşündüğümüz için suç duyurusu yaptık" dedi.

İstanbul'da taksi sayısının çoğaltılmasına da karşı olduklarını beliren Aksu, Öktem'i tehdit ettiği iddiasına da "Kimseyi tehdit etmeyiz haddimizi biliriz, ayrıca ben o beyefendiyi hiç tanımam, iftira..." sözleriyle karşılık verdi.