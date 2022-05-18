Martı New York’ta halka açılmaya hazırlanıyor
Scooter uygulaması Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılmaya hazırlanıyor.
Elektrikli scooter paylaşım uygulaması Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılmaya hazırlanıyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, resmi adı Martı İleri Teknoloji A.Ş. olan ve Türk girişimci Oğuz Alper Öktem tarafından 2018 yılında kurulan Martı’nın hissedarları, geçen yıl New York Borsasında 125 milyon dolarlık halka arzla işlem görmeye başlayan söz konusu SPAC ile birleşecek.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti.
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