Martı'dan 'New York' indirimi
New York borsasına açılacağı duyurulan Martı'dan kullanıcılara müjde geldi. New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı, bugüne özel tüm sürüsşlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.
Türkiye’nin lider ulaşım uygulaması Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılacak. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.
Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü NEW YORK BORSASI’nda işlem görecek.
MARTI'DAN NEW YORK İNDİRİMİ
New York borsasına girecek Martı, bu habere özel kullanıcılarına müjdeyi verdi.
Markaya ait uygulmasından kullanıcılarına müjdeyi açıklayan Martı, bugüne özel tüm sürüşlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.
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