'MASAK'lı dolandırıcılığa dikkat: Kart bilgilerinizi sakın girmeyin!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:03

Güncelleme: 15.07.2024 - 14:04

"Sosyal medya hesabınızda bilinmeyen hareket tespit edildi kurtarmak için tıklayın", "kargonuz için adres saptanamadı düzeltmek için tıklayınız" ve "kart bilgileriniz girerek ödeme yapınız" başlıklarıyla atılan mailler tuzaktan ibaret.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, "aman kargom yanlış adrese gitmesin", "adresimi düzelteyim" diyip gönderilen bağlantılara tıklarsanız önce size cüzi bir miktar ödeme çıkartılıyor.

Çok düşük bir ücret ödeyeyim ne olacak diyip kart bilginizi girerseniz de, kart bilgileriniz hatalı uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Diğer kartlarınızı da her seferinde denedikçe bilgileriniz çalınıyor.

Bir hava yolu şirketi olan SunExpress’in adını, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimi olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yani MASAK’ın adını ve son olarak çeşitli kripto para birimlerinin alım satımı için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance’nin adını kullanan dolandırıcılar yeni bir yöntem bulmuş.

Dilan Polat, Neslim Güngen gibi fenomen isimlerin kara para aklama suçlamasıyla hayatımıza giren MASAK, vatandaşları korkutmak ve tuzağa düşürülmek için özenle seçiliyor.