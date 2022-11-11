Matrah nedir? Matrah artırımı nedir?

11 Kasım 2022 Cuma, 15:27

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah eşikleri düzenlemesiyle ilgili çalışıyoruz." dedi.

MATRAH NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

GÜNCEL MATRAH ORANLARI NE KADAR?

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 60, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV yüzde 70 oranında vergilendiriliyor. Motor silindir hacmi 1600 cc ile 2000cc arasında olup matrahı 170 bin TL’ye kadar olan araçlardan yüzde 130 oranında, matrahı 170 bin TL üzeri olan araçlardan yüzde 150 oranında ÖTV alınıyor. 2000cc üzerindeki araçlarda ise bu oran yüzde 220'ye kadar çıkıyor.

MATRAH ARTIRIMI FİYATLARI NE KADAR ETKİLER?

ÖTV matrah artırımı yapılması dolaylı olarak sıfır kilometre arabaların fiyatında bir indirim anlamına geliyor. Arabahabercisi.com'da yer alan bilgilere göre; Bugün bir arabanın yüzde 80 ÖTV diliminde olması, vergisiz fiyatının 200 bin TL olması anlamına geliyor.

Matrah yüzde yüz artırılsa ve bu limit 200 bin TL yerine 400 bin TL olsa bile fiyatı 850 bin TL’ye kadar olan otomobiller bundan etkilenir.

Bunun üzerindeki sıfır kilometre araba fiyatlarında değişim olmaz.