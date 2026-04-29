Mayıs ayı ekonomi takvimi belli oldu: Kritik veriler peş peşe açıklanacak

Türkiye ekonomisi, mayıs ayında yoğun veri akışıyla gündemde olacak. Dış ticaret, enflasyon, sanayi üretimi, cari denge ve bütçe verileri başta olmak üzere birçok önemli gösterge kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak veriler, ekonomik görünüm ve piyasa beklentileri açısından belirleyici olacak.

DIŞ TİCARET VERİLERİ 2 MAYIS’TA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Mayıs’ta Ordu’da düzenleyeceği toplantıda nisan ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Bolat, geçen aya ilişkin değerlendirmesinde mal ihracatının 21 milyar 900 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bu, geçen yılın mart ayına kıyasla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık azalışa tekabül etti" ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYON VE SANAYİ ÜRETİMİ TAKİPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Mayıs’ta nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,94, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,3 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, üretici fiyatlarında yüzde 28,08 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK ayrıca 8 Mayıs’ta mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, şubat ayında aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstermişti.

CARİ DENGE VE KONUT SATIŞLARI AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Mayıs’ta mart ayı ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak. Şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari açık 1 milyar 462 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

TÜİK, 14 Mayıs’ta nisan ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistiklerini duyuracak. Mart ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 olmuştu.

BÜTÇE VE TÜKETİCİ GÜVENİ GÜNDEMDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Mayıs’ta nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesini açıklayacak. Mart ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL, giderler ise 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 18 Mayıs’ta tüketici güven endeksi, birinci çeyrek işgücü istatistikleri ve nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerini paylaşacak. Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5’e yükselmişti.

ENFLASYON RAPORU VE TCMB SUNUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak. Sunumda faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Karahan, 14 Mayıs’ta yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaşacak. Raporda yer alacak mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Merkez Bankası ayrıca 22 Mayıs’ta Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayacak.