Mayıs ayında enflasyon için uyarıda bulunuldu: 'İyice düşecek'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:14

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

Yeni yıl öncesi işlem hacimlerindeki düşük seyrin bu hafta itibarıyla yerini artan hacimlere bırakması beklenirken bu hafta ABD enflasyon verileri yakından izlenecek.

Analistler Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verilerinde çekirdek enflasyonun yüzde 5.4 ile on yıllardır görülen en yüksek seviyeye yükseleceğini tahmin ederlerken verinin Mart'tan itibaren faiz artırımına gidilmesinin önünü açacağından endişe duyuyorlar.

Fed'in para politikası tutumunun giderek daha fazla sıkılaştırma yanlısı olması doların değerini destekliyor olsa da, dolar Cuma günkü seansta ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasların yüksek beklentilerinin altında kalmasıyla kar realizasyonu gerçekleştirdi.

Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin manşet TÜFE'nin bir önceki yıla kıyasla yüzde 7'ye yükseldiğini göstermesi bekleniyor.

İHALELER BAŞLIYOR

Yurtiçinde bugün başlayacak ve yarın devam edecek Hazine ihaleleri de yakından takip ediliyor. Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu borçlanmaları takip edecek. Yarın ise 7 yıl vadeli FRN ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihaleleri takip edilecek.

İhalelerde sabit kuponlu borçlanmalara zayıf, değişken borçlanmalara ise daha yüksek ilgi beklenirken borçlanma maliyetlerinin ise artmaya devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan her yıl olduğu gibi yılın ilk günlerinde Hazine'nin eurobond ihracına çıkıp çıkmayacağı da piyasada takip ediliyor.

MAYISA DİKKAT!

Dolar/TL bu sabah saat 08.56'da 13.78/13.85 işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 15.62/15.70 seviyesindeydi. Dolar/TL, tarihi 18.4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra TCMB rezervlerinden döviz arzına rağmen yönünü yukarı çevirmişti. TCMB 5 doğrudan müdahale dahil Aralık ayında yaklalık 20 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı.

Enflasyonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.

Ekonomistler enflasyonun Mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

ERKEN SEÇİM YÜZDE 25 EYLÜL-EKİMDE

Faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet, kur korumalı mevduat gibi TL'yi bireysel tasarruf sahipleri için daha çekici kılacak finans ürünleri tasarlamış olsa Aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi.

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL'yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 90 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı.

Piyasalarda mevcut ekonomi programının 2023'ten önce bir seçim ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı da yakından izlenen bir konu. İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada bu sabahki raporunda, "Temel senaryomuz yüzde 65 olasılıkla Erdoğan ve TBMM'nin Haziran'da erken seçim ilan etmesi. Erken seçim yüzde 25 ihtimalle Eylül-Ekim'de, yüzde 10 ihtimalle de zamanında yaplır" dedi.

Hükümetin TL'nin çekiciliğini artırmak için yeni araçlar çıkarıp çıkarmayacağı, enflasyonu düşürmek için ne adımlar atacağı yakından izlenecek. Yılsonunun geride kalmasına rağmen piyasa faizlerinde ise artış devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 24.87'e yükselerek tarihi zirvesini gördükten sonra Cuma günü son işlemde yüzde 24.55 seviyesindeydi.

Piyasa faizleri de zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor. TCMB haftalık verilerinde sadece mortgage faizlerinde yükseliş olmadığını ülke genelinde tüm faizlerin yükseldiğini gösteriyor.