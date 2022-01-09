Barut: 300 dolara ithal edilen gübre neden 1100 dolara satılıyor?

09 Ocak 2022 Pazar, 09:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tonu 300 dolar seviyesinden ithal edilen gübrenin Türkiye'de çiftçilere 1100 dolar seviyesinden satıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

İktidarın gübredeki yangını seyrettiğini ifade eden Barut, "Çiftçi fahiş fiyat artışı nedeniyle gübre kullanamazken, çiftçiye gübre temin edip üretimi ve üreticiyi koruması gereken iktidar adeta üç maymunu oynuyor" dedi.

"HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR"

Gübreyle ilgili ortaya atılan vahim iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 3 ayrı soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Tonu tüm masraflarla birlikte 300 dolar seviyesinde ithal edilen ÜRE gübrenin iç piyasada 1100 doları aşan fiyatlarla çiftçilere satılması ciddi bir sorun. Çiftçinin bu konuda çelişkili hali ve tüm gerçekleri öğrenmeye, yaşanan süreci ayrıntılarıyla bilmeye hakkı var. En önemlisi de mağduriyetin giderilmesi ve hakkının korunması için iktidarın adım atmasıdır. Ancak hiç sesleri çıkmıyor" diye konuştu.

"SORUN NET OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'de çiftçilerin girdi maliyetlerinin fahiş oranda zamlanmasıyla birlikte oldukça zor günler geçirdiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yaşanan sorunlar belliyken, ülkemizde ortaya çıkan sorunların küresel çaptaki problemlerin çok daha üstünde olduğu görülüyor. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, çiftçinin ve halkın yaşadığı sorunların boyutunu büyütüyor. Tarımsal üretimin her alanında ciddi sorunlar olduğu hükümetin de kabul ettiği bir gerçek ki; yarayı tedavi edecek nihai çözüm yerine pansuman tedavi anlamında adımlar atıyorlar. Buna rağmen tarımsal üretimin en önemli girdilerinden mazotta ve gübrede yaşanan sorunlar ise bırakın çözülmeyi gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Döviz kuru ve dünya genelinde yaşanan sorunlar bahane edilerek fiyatı yüzde 800 oranında artan ÜRE gübresinde bu sorun net olarak görülüyor."

"TÜİK'İN VERİLERİ ORTADA"

Türkiye'de yılda 6 milyon tona yakın tarımsal gübre kullanıldığını anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki gübrede de dışa bağımlı bir ülkeyiz. Üretim neredeyse yok denecek kadar az ve ithalat yoluyla gübre temin eden bir ülke olduk. Son günlerde özellikle ÜRE gübre ithalatı ve ithal ürünlerin iç piyasadaki satış fiyatlarıyla akıl almaz iddialar ortaya atılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak-Ekim 2021 döneminde ortalama ton fiyatı 344 Dolar olarak bildirilen 2 milyon 221 bin ton ÜRE gübresi ithal etti. 2020 yılı Haziran ayında tonu 1700-1800 liraya satılan ÜRE gübresinin son dönemde 15 bin liraya kadar çıkan ton fiyatı, döviz kurlarındaki kısmi düşüş sonrası 13-14 bin liraya kadar geriledi. Burada önemli konulardan birisi tonu tüm masraflarla birlikte 300 dolar seviyesinde ithal edilen ÜRE gübrenin iç piyasada 1100 doları aşan fiyatlarla satılmasıdır. Çiftçinin bu konuda tüm gerçekleri öğrenmeye, yaşanan süreci ayrıntılarıyla bilmeye hakkı var. En önemlisi de mağduriyetin giderilmesi ve hakkının korunması için iktidarın adım atmasıdır. Ancak hiç sesleri çıkmıyor, adeta üç maymunu oynuyorlar."

"HAREKETE GEÇECEK MİSİNİZ?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un önergelerinde şu sorulara yanıt arandı:

"1- Gübre ithalatında basın yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna yansıdığı şekilde, tonu 300 dolar seviyesindeki gübre ve gübre yapımında kullanılan hammadde ithalat fiyatlarına rağmen iç piyasada tonu 1100 dolar bandında çiftçiye satıldığı iddiaları doğru mudur?

2- TÜİK tarafından açıklanan veriler yukarıdaki ithalat ve iç piyasa satış fiyatlarını doğrular nitelikteyken, bakanlığınız bu süreci nasıl ele almış ve herhangi bir adım atmış mıdır?

3- Gübrede büyük vurgun olarak nitelendirilen bu durumla ilgili kamuoyuna açıklama yapacak mısınız?

4- Gıda fiyatlarıyla ilgili iktidarın denetleme ve dengeleme yoluyla çalışmalar yaptığı açıklanırken, gübre fiyatlarıyla ilgili neden bir adım atılmıyor?

5- Fahiş fiyat artışı nedeniyle çiftçi gübre kullanmadan ekim yaptı ve sezonu böyle kapatmaya zorlanırken üreticilere hasat vadeli ve ödeme kolaylığı sağlanarak gübre temin etmeyi düşünüyor musunuz?"