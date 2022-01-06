Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
Kripto para ile dolandırıcılık geçen yıl 2020'ye göre yaklaşık yüzde 80 artarak 14 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Blokzincir analitik firması Chainalysis’in raporuna göre, kripto paralarda toplam işlem hacmi geçen yıl 2020’ye göre yüzde 567 artarak 15,8 trilyon dolara ulaştı.
Bununla birlikte, 2021’de kripto para ile yasa dışı işlemler de yüzde 80 artarak 14 milyara yükseldi. Artışa rağmen, kripto paralarda işlem hacmi artışı nedeniyle yasa dışı faaliyetlerin kripto para işlem hacmindeki payı yüzde 0,60’dan yüzde 0,15’e geriledi.
Geçen yıl 3,2 milyar dolar değerinde kripto para çalınırken, bir önceki yıla göre artış yüzde 516 oldu.
DENETİM ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE
Kripto para birimleri, son derece karmaşık bilgisayar hesaplamaları ile üretilirken, dolar ve avro gibi geleneksel para birimlerinin aksine merkez bankaları tarafından kontrol edilmiyor.
Bu nedenle dünya çapında düzenleyici makamlar dolandırıcılık konusunda uyarılarını artırırken, mali denetçiler de sektör için uygun düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor.
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