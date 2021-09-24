MB'nin faiz kararının ardından dolardan tarihi yükseliş

24 Eylül 2021 Cuma, 23:00

İki gün önce Fed'in faize dokunmamasının ardından Dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63'ten 8.65'e yükselmişti. Fed faize dokunmasa da tahvil alımlarında azaltım için kapıyı araladı. Karar metninde ''İstihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir'' denilmişti.



ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından dolar 8.80 liraya kadar fırlamıştı.

Akşam saatlerinde dolar fiyatları tekrardan artışa geçerek 8.89 seviyesini gördü. Dolarda gerçekleşen artış endişe yaratıyor.