O hamburger zincirinde zehirlenmelerden sonra dev düşüş!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:20

Güncelleme: 23.10.2024 - 14:20

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri salı günü yaptığı açıklamada, salgının 10 eyalette görüldüğünü ve en az 10 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Vakalar eylül ayı sonlarında raporlanmaya başladı ve ekim ayında da devam etti.

Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar müdürü Susannah Streeter, “Halk sağlığına dair sorunlar büyümeyi sürdürmekte zorlanan McDonald's'ın ihtiyacı olan son şey” dedi.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Burger zinciri, temmuz ayında dünya çapında satışlarında sürpriz bir düşüş yaşamış ve fırsat arayan tüketicilerin yüksek fiyatlı menü ürünlerini geri çekmesiyle üç yıldan uzun bir süredir ilk kez çeyrek dönemlik düşüş yaşamıştı.

McDonald's ilk bulgulara dayanarak salgının Quarter Pounder'da kullanılan dilimlenmiş soğandan kaynaklanmış olabileceğini ve üç dağıtım merkezine hizmet veren tek bir tedarikçiden kaynaklandığını söyledi.

McDonald's salgınına yol açan E. coli türünün ciddi hastalıklara neden olduğu ve 1993 yılında dört çocuğun ölümüne neden olan Jack in the Box olayıyla bağlantılı olduğu söyleniyor.

Analistler McDonald's'ın dördüncü çeyrek satışlarının salgın nedeniyle bir miktar baskı görebileceğini ancak bunun önceki iki E. Coli vakasından daha kötü olup olmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

'TARİHSEL EMSALLER...'

BMO Capital Markets analisti Andrew Strelzik, “Henüz erken olsa da, tarihsel emsaller, tekrarlanmayacağı varsayımıyla, comp (karşılaştırılabilir satışlar) baskılarının hızla azalabileceğini ve geçici olabileceğini gösteriyor” dedi.