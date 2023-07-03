Meclis mesaisi başlıyor: Gündem memur zammı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 08:31

Güncelleme: 03.07.2023 - 08:32

Meclis, 9 günlük bayram molasının ardından mesaisine tekrar başlıyor. Siyasi partilerin genel başkanları da bir haftalık aranın ardından mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AKP'NİN SEÇİM VAADİYDİ

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, AKP'nin seçim vaatlerinden biriydi. Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor.

NTV'nin aktardığı habere göre; taban aylıkta önce seynanen bir artış yapılacak. Ardından da refah payını da içeren bir zam yapılacak.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

5 Temmuz'da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, teklife son şeklinin verilmesi bekleniyor. Memur-Sen ise en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bine, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiği görüşünde.

Yeni haftada Meclis'e sevk edilmesi beklenen bir diğer düzenleme de Kira zamlarıyla ilgili. Düzenlemeyle yüzde 25 zam sınırı, 2 temmuz 2024'e kadar uzatılacak.