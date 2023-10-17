Son dakika... Cevdet Yılmaz açıkladı! 2024 yılının bütçesinde 'zarar' hedefleniyor!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:30

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 Bütçe Kanun Teklifi Toplantısı'nda konuştu.

2024 yılının bütçesi belli oldu. Bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olması bekleniyor.

Buna göre, 2024 yılınında bütçe açığının 3 trilyon lira civarında olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz.

İŞSİZLİK ARTACAK UYARISI

2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yılsonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi, 2024 yılında ise parasal sıkılaştırma koşullarının etkisiyle işsizlik oranının hafif bir yükselişle yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz.

BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİSİ

Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile seyahat gelirlerimizin 2023 yılı sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında söz konusu yukarı yönlü ivmenin sürmesiyle 52,5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir.

Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanımları için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

EN FAZLA BÜTÇE EĞİTİME

Milli Eğitim bütçesini 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar liraya yükselttik. Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNE 1 TRİLYON LİRA KAYNAK

2024 yılı bütçemizde ise depremlerinin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu tutarın GSYH’ye oranının ise yüzde 2,5 olduğunu belirtmek istiyorum."