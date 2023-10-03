Meclis'te gündem ekonomi! Erkan sunum yapacak

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:03

Yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemi 'ekonomi' olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelerek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Görevinde 4’üncü ayını tamamlamak üzere olan Erkan, kameraların karşısına ilk ciddi sınavını 27 Temmuz’da yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken vermişti.



Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bugün bilgi verecek.

Son dönemde alınan faiz ve kur korumalı mevduatla ilgili kararlar da toplantı gündeminde olacak. Toplantıda Hafize Gaye Erkan, sunumun ardından milletvekillerinin bu konulara ilişkin sorularını da cevaplayacak.

KOMİSYONU BİLGİLENDİRECEK

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Meclis'e gelmesi planlanan Merkez Bankası'yla ilgili yasal ve idari düzenlemeler hakkında da komisyona bilgi vermesi bekleniyor.

Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerekiyor.