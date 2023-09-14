10 yıl sonra gelen karar... Avukat Doğan Erkan: Gezi yargılanamaz

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri kapsamında 2 Haziran 2013’te 600’ü aşkın yurttaş, polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest kalan bu isimlerden 62’sine, eylemlerden beş yıl sonra, 2018’de “kanunsuz eyleme katılarak dağılmamak” ve “polise görevini yaptırmamak için direnme” gibi gerekçelerle dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.

Davayı hem müvekkili hem de Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi adına takip eden avukat Doğan Erkan, davaya dayanak olan yasanın 12 Eylül darbesi ürünü olduğunu söyledi. Erkan, “100 bin kişi, polis ikaz etti diye dağılmaz, böyle bir ikazı duyamaz ama duysaydık da dağılmazdık. Barışçıl protesto hakkını kullanırken yasadışı müdahale eden polise karşı direnme hakkımız olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları söylüyor” dedi.

(Doğan Erkan)

‘GEZİ YARGILANAMAZ’

İddianamede ve mütalaada, yasaya aykırılık halinin somutlanmadığını vurgulayan Erkan, “Bu haliyle sadece polisin dağılma ikazının suç oluşturmaya elverdiği gibi yanlış bir algı çıkar” ifadelerini kullandı. Erkan, tüm sanıkların beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıkların polise direnme suçundan beraatine hükmetti. 43 sanık, kanuna aykırı eyleme katılıp dağılmamaktan beraat ederken 19 sanık ise bu suçtan ceza aldı ancak hükümleri ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan Erkan, bu hükmü yok hükmünde saydıklarını kaydederek “Gezi yargılanamaz, bunu hukuken de ortaya koyacağız” dedi.