Eski Merkez Bankası Başkanı Dursun Yılmaz'dan Gaye Erkan'a: 'Başarı için CV yeterli değil önemli olan icraat'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:37

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:44

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) eski başkanı Durmuş Yılmaz, 2006 – 2011 yıllarında 5 yıl süreyle görev yaptı.

Yılmaz, göreve başladığında yüzde 8.83 olan yıllık enflasyon, görevi bıraktığında yüzde 4.26'ya gerilemişti.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Durmuş Yılmaz, bir grup gazeteci ile sohbetinde, haziran ayında atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili sorulara yanıt verdi.

Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ı tanımadığını ama CV’sine baktığını, parlak bir özgeçmişi bulunduğunu belirterek, "Fakat Merkez Bankası başkanlığında başarılı olmak için iyi bir CV yeterli olmaz. Önemli olan icraat. Değerlendirme yapabilmek için uygulamayı beklemek, icraatını, performansını görmek lazım" ifadelerini kullandı.

"SİYASETÇİLERE HAYIR DEMEYİ BİLMİYORSA"

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önemli olan bir Merkez Bankası başkanının siyasetle ve hükümetle olan ilişkisidir. Merkez Bankası Başkanı, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı ile yan yana, altlı üstlü odalarda otursa bile, yeri geldiğinde siyasilere hayır demeyi biliyorsa, makam odasının nerede olduğunun bir önemi yoktur. Ama hayır demesini bilmiyorsa, siyaset kurumundan, hükümetten gelen her talimatı yerine getiriyorsa, her söylenene tamam diyorsa, oturduğu yer Kaf Dağı'nın ardında bile olsa fark etmez. Önemli olan Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyabilmesi, ekonomi politikaları çerçevesinde doğru bildiklerini ve gerekenleri yapma iradesini gösterebilmesidir."

"SADAKAT BORCU MİLLETEDİR"

Merkez Bankası başkanlarının devlete ve millete sadakat borcu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gaye Hanımı siyaset atadı. Ancak Başkan’ın siyasete ve siyasetçiye hiçbir borcu yok. Onun sadakat borcu devletine ve milletinedir. Kendisini atayan siyasetçiye ise en fazla bir teşekkür borcu olabilir” diye konuştu.

"YARDIMCILARI DEĞİŞENE KADAR BİR ŞEY GÖREMEDİK"

Yılmaz, Gaye Erkan’ın bugüne kadarki performansını nasıl bulduğuna ilişkin bir soru üzerine, “Başkan yardımcıları değişene kadar pek bir şey göremedik. Ancak ne zaman başkan yardımcıları değişti, o zaman başkan değişikliğinin etkilerini, bazı olumlu adımları görmeye başladık. Tabii yapması gereken daha pek çok iş var. Bundan sonraki süreç çok önemli” dedi.

"BEN DAHİL HERKESİ ŞAŞIRTTI"

Erkan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu’nun son toplantısında faiz oranı 7.5 puan artırılarak yüzde 25’e çıkartıldı. Yılmaz, PPK’nın son faiz kararını değerlendirirken şöyle konuştu:

“Açıkçası Gaye Hanım ve ekibi ben dahil herkesi şaşırttı. Bir gün önce faiz tahminimi soranlara, “en fazla yüzde 20 olur, daha fazla da olmaz” demiştim. Yanıldım. Ancak bu sürpriz Tayyip Bey’e rağmen mi oldu yoksa onun bilgisi dahilinde mi oldu, önemli olan bu. Bu sorunun yanıtını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bununla birlikte kendisine yeterli bir süre kredi vermemiz gerekiyor.”