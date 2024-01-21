Meclis'te gündem emekli maaşı! Ek zam ne zaman ödenecek?

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi görüşülecek. Emeklilere ek zammın şubat ayında ödenmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 14:26
Meclis'te gündem emekli maaşı! Ek zam ne zaman ödenecek?
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Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak.

TRT Haber'in aktardığına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü Genel Kurul gündemine gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor.

Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.


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