Saray'ın bir günlük masrafı 3 bin 500 emeklinin maaşına denk!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

En düşük emekli maaşına ise muhalefetten tepkiler sürüyor.

BİR GÜNLÜK MASRAFINA DENK GELİYOR

10 bin TL maaşı Saray’ın günlük masrafıyla kıyaslayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi.

AKP’nin emekliler için belirlediği maaşın yıllardır açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Tutdere, “Son 5 yıllık tabloya göre, 2019’da emekli maaşları açlık sınırının yüzde 7.35, 2020’de yüzde 15.698, 2021’de yüzde 39, 2022’de yüzde 41.99 ve 2023’de yüzde 54.49 altında kaldı. 2024’ün başında olmamıza rağmen emekli maaşları da açlık sınırının yüzde 54.44 altında kaldı. 16 milyona yakın emekli resmen açlıkla karşı karşıya bırakıldı” dedi.

UTANÇ TABLOSU

10 bin TL’nin mutfak masraflarını bile karşılayamadığını söyleyen Tutdere, “Emekli 10 bin lira ile mutfak masrafını mı karşılasın, fatura mı ödesin? Adalet diye iktidara gelen AKP, adaletsizliğin en büyüğünü emeklilere yapıyor. Ülkemiz bu utanç tablosunu hak etmiyor” açıklamasını yaptı.