Mediazz Onedio'yu satın alıyor
Twozero Ventures tarafından kurulan, Maçkolik'in çoğunluk hissesine sahip Mediazz sosyal içerik platformu Onedio'yu satın alıyor.
Türkiye’nin en popüler içerik platformlarından Onedio.com, bugün büyük bir haberle gündeme geldi.
Egirişim tarafından paylaşılan habere göre Onedio, Mediazz tarafından satın alınıyor.
Söz konusu satın alım, nakit ve Mediazz hissesi karşılığında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Onedio kurucusu Kaan Kayabalı, Mediazz’ın CEO’su olacak.
Onedio kurucusu Kaan Kayabalı’nın açıklamasına göre Mediazz’ın Onedio’yu satın alımı, yasal izinler ve rekabet kurumu onayı sonrasında tamamlanacak. Ayrıca Mediazz’ın Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonu haline getirilmesi hedeflenecek.
Yasal izinler ve rekabet kurumu onayı sonrasında tamamlanacak işlemlerle birlikte Mediazz’ı Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonu haline getireceğiz.— Kaan Kayabalı (@kkaank) December 23, 2022
2023 hareketli olacak https://t.co/zH4Tv6J5BP
MEDİAZZ KİMDİR?
Mediazz, Türkiye’nin ilk spor, medya ve eğlence girişim sermayesi olarak kurulan twozero Ventures tarafından kurulmuştu. Mediazz, günümüzde Maçkolik platformunun çoğunluk hissesine sahip durumda.
Onedio'nun satın alımı için herhangi bir rakam paylaşılmadı.
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