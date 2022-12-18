Sosyal medyada gündem oldu: Camide düğün yaptılar, pasta kestiler

18 Aralık 2022 Pazar, 15:39

Cami içerisine masa kurulup, çeşitli hediyeler ve pasta ile dini nikah kıyıldı. Görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cami içinde yapılan nikah töreni için masalar kuruldu, davetli konuklar için küçük hediyeler hazırlandı ve özel sipariş edilen pasta getirildi.

Cami imamının kıydığı nikah sonrası, namaz kılınan yerde pasta kesilip, konuklara ikram edildi.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede izlenme rekoru kırdı.