Megakente 17 milyon turist bekleniyor, oteller yüzde 85 doldu
Türkiye’de turizm sektöründeki gelişmeler ve yatırım fırsatları İstanbul’da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nda (TIF) tartışıldı. TTYD Başkanı Oya Narin, İstanbul'a bu yıl 17 milyon turist beklediklerini açıkladı.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği forumda Başkan Oya Narin, 30 yılda 2 milyar insanı ağırlayacaklarını belirtti. Dünya Turizm Yatırımcıları Birliği (WTTC) Başkanı Julia Simpson ise turizm yatırımlarının artması konusunda “Yatırım için öncelikle güvenli bir ülkeniz ve iyi bir altyapınız olmalı” dedi.
Narin, 2020 yılında TIF’i marka haline getirme hedefine ulaştıklarını belirtti. Turizme yeni ufuklar açmak ve katalizör rol oynamak için TIF’ı kurduklarını kaydeden Narin, kendi haline bırakıldığında bile turizmin büyümeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul’a bu yıl 17 milyon turist beklediklerini söyleyen ve otellerin yüzde 85 doluluğa ulaştığını anlatan Narin, “Rakiplerimize karşı ciddi bir fiyat avantajımız var. Türkiye’yi özgürlüklerin kısıtlandığı bir ülke olarak göremeyiz. Müzik kısıtlaması bir sorun ve bu sorun aşılacak” dedi.
YENİ LİMAN YAPILACAK
Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Galataport’un bu yıl 200’den fazla gemi için rezervasyon aldığını ve önümüzdeki yıl bu sayının iki katına çıkacağını söyledi. Bu nedenle yeni bir port’a ihtiyaç olduğunu belirten Ersoy, “Ulaştırma Bakanlığımız ile hazırlıkları tamamladık, Yenikapı’da yeni bir liman yapacağız. Şu anda bütün dünya kruvaziyer limanları yaparken Galataport’u örnek alıyor. Ben bu devletin bakanı olarak hep arkanızdayım, yeter ki siz de elinizi taşın altına koyun” dedi.
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