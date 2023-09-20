Mehmet Şimşek ABD'de yatırımcılar ile buluştu: Neler konuşuldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD temasları kapsamında New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak Türkiye'ye ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkanı bulduğunu belirtti.
FON AKIŞI BEKLENİYOR
Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."
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