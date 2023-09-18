Mehmet Şimşek 'kısıtlama' sinyali vermişti! Kredi kartlarında dikkat çeken artış

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı harcamalarına önlem getirileceğini sinyalini verirken taksitli kredi kartı borcu yarım trilyon lirayı aştı.

Şimşek, kredi genişlemesinin makul olmasının programlar açısından çok değerli olduğunu ifade etmişti.

Kredi hacminin yüzde 140 civarında arttığına işaret eden Mehmet Şimşek, "Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu, cari açığı kontrol altına alamazsınız. Krediyi ciddi şekilde hem fiyatlama olarak hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, arttırmaya devam edeceğiz. Fiyatlamasını daha doğru yapacağız. Gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz çünkü cari açığı kontrol altına almamız ve enflasyonu düşürmemiz lazım" şeklinde konuştu.

YARIM TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, bireysel toplam 924.7 milyar liralık kredi kartı bakiyesinin 422 milyar lirası taksitli kredi kartı borcundan oluşurken, kurumsal kredi kartları bakiyesi olan 346.3 milyar liranın 150.4 milyar lirası taksitli kredi kartı borcu olarak öne çıktı.

Toplam taksitli kredi kartı borçları ise 572.5 milyar lira ile yarım trilyonun üzerinde bulunuyor.

POLİTİKA FAİZİ 3 AYDA YÜZDE 25'E ÇIKTI

Yeni ekonomi yönetimi yüzde 8,5 olan politika faizi üç ayda yüzde 25’e çıkardı.

Politika faiz oranlarındaki bu değişim bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan referans faiz oranının da yükselmesine neden oldu.

Referans faiz oranı politika faizi artışı öncesinde yüzde 0,81 seviyesinde ve kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı yüzde 1,36 iken, eylül itibariyle referans faiz oranı yüzde 2,26'ya, kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı da yüzde 2,81'e yükseldi.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında da beklenti faizin 500 baz puan artması yönünde. Bu artış da yine kredi kartı faiz oranlarının artmasına neden olacak.

NİSANDAN BU YANA GERİLİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri kredi kartlarında uygulanacak faiz ve gecikme faiz oranları artsa da özellikle bireysel kullanımda artışın hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.

Haziran başında toplam bireysel kredi kartı bakiyesi 721.4 milyar lira seviyesindeyken 8 Eylül itibariyle 924.7 milyar liraya çıktı.

Taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları haziran başında 344.8 milyar liradan 8 Eylül'de 502.7 milyar liraya çıktı.

Taksitli kredi kartı harcamaları da haziran başında 368.6 milyar lira iken 8 Eylül haftasında 422 milyar liraya çıktı.

Kredi kartı harcamaları artarken bu harcamalar içinde taksitli kredi kartı harcamalarının oranı ise nisan sonundan bu yana geriliyor.

Nisan ortasında bireysel taksitli kredi kartı harcamaları toplam bireysel kredi kartı harcamaları içinde yüzde 53,4 pay sahibi iken 8 Eylül itibariyle bu oran yüzde 45,6'ya kadar geriledi.

Bireysel taksitli kredi kartı harcamalarının toplam bireysel kredi kartı harcamalarındaki oranı 8 puan birden düştü.