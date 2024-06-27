CHP'den Kocaeli'nde 'asgari ücret' ve 'emekliye zam' mitingi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:07

CHP, yurttaşın sorunlarını duyurmak için düzenlediği mitinglere devam ediyor. Asgari ücret zammı tartışmaları sürerken, 30 Haziran Pazar günü asgari ücrete ve emekliye zam için, çiftçinin, öğrencinin ve tüm geçinemeyenler için bir mitin daha düzenlenecek. Saat 17.00'da gerçekleşecek mitingde katılım yoğunluğu bekleniyor.







