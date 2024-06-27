CHP'den Kocaeli'nde 'asgari ücret' ve 'emekliye zam' mitingi
CHP, 30 Haziran Pazar günü Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleşecek olan asgari ücrete ve emekliye zam için miting düzenleyecek.
CHP, yurttaşın sorunlarını duyurmak için düzenlediği mitinglere devam ediyor. Asgari ücret zammı tartışmaları sürerken, 30 Haziran Pazar günü asgari ücrete ve emekliye zam için, çiftçinin, öğrencinin ve tüm geçinemeyenler için bir mitin daha düzenlenecek. Saat 17.00'da gerçekleşecek mitingde katılım yoğunluğu bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt