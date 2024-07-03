Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Dezenflasyon süreci başladı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerine göre; bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24.7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.6 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ifade ederek "Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in değerlendirmesi şöyle:

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."