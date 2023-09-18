'Düşük' faizli konut kredisi geliyor: Vade ve faiz oranı belli oldu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor.

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak.

BDDK konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitmiş, ikinci konutunu alacaklara yönelik çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

EKİMDE HAYATA GEÇECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, ilk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

Uygun faizli konut kredisinin hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olup uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olmaları imkanı sağlanacak.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

FAİZ VE VADE ORANLARI BELLİ OLDU

Uygun faizli konut kredisinde hedeflenen vade ve faiz oranları da belli oldu.

Dar gelirlilerin ilk konutları için planlanan yüzde 1.20 faiz ve 180 ay vade seçeneği, mevcut tabloya göre faiz yükünü yüzde 70 azaltacak.

Bankalar şu an konut kredisinde aylık ortalama yüzde 3.23 faiz uyguluyor.

9 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ ÇIKIYOR

Bu orana göre 180 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekildiğinde aylık ödeme 64 bin 812 TL, toplam ödemesi ise 11 milyon 666 bin TL oluyor.

Mevcut durumda 9 milyon 666 bin TL faiz yükü doğuyor.

Eğer aynı vadede faiz yüzde 1.2'ye çekilirse, 2 milyon liranın aylık ödemesi 27 bin 174 liraya, toplam ödemesi 4 milyon 891 bin liraya, faiz yükü ise 2 milyon 891 bin liraya geriliyor.