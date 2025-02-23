Mehmet Şimşek: Sayın Cumhurbaşkanımız yapısal reform yol haritasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'de gerçekleşen kongreye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ekonomimizin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladı" açıklamasını yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etmişti:
"Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirecek, kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla 'çok kazanandan çok alma' prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçişi planlayarak, sermaye piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Sanayi Master Planı'nı oluşturmak suretiyle mekansal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz. Tersine beyin göçüyle insan kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek, Türkiye'nin yüksek teknoloji kabiliyetlerini daha da geliştireceğiz. Kuantum teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi için gerekli ve uygun ortamı oluşturacağız."
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