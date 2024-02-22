Mehmet Şimşek, seçim sonrasını işaret etti

Uygulanan ekonomi politikaların seçim sonrasında da devam edeceğini vurgulayan Mehmet Şimşek, "Seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:13
Mehmet Şimşek, seçim sonrasını işaret etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrasını işaret ederek açıklamalarda bulundu.

Şimşek, seçim sonrası kaynak girişinin artacağını ifade etti.

Uygulunan politikaların seçim sonrasında da devam edeceğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" diye konuştu.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."


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