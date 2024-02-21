Mehmet Şimşek'ten 'tasarruf' mesajı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:20

Güncelleme: 21.02.2024 - 14:20

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında uygulamaya aldıkları Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi'nin, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini belirterek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayıları 19 bine ulaşacak. Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

Bakanlığın himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması gerekçesiyle 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi'ne ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirdi.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır."

Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak" dedi.