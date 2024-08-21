Mehmet Şimşek: 'Vatandaşlarımızın refahını artıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan alınan payın 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktığını belirtti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:49
Mehmet Şimşek: 'Vatandaşlarımızın refahını artıracağız'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye’ye yapılan küresel doğrudan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Küresel ölçekte büyük firmaların elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan Şimşek, “2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız” açıklamalarında bulundu. 


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