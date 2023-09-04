Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde eşlik etti

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:41

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Soçi'de bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Erdoğan'ın Rusya gezisine eşlik etti.

TOPLANTIYA KATILACAKLAR

Bir Türk yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre; Erkan ve Şimşek, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Soçi'de toplantılara katıldı.

Merkez Bankası'ndan konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, Putin ile bugün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelerek, Moskova'yı Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönmeye ikna etmeye çalışacak.