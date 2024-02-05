Mehmet Şimşek'e göre enflasyon 'geçiciymiş'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.

Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.

Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."