Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Dış kaynak temini çalışmalarımızı hızlandırıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin mesaj verdi. Net rezervlerde geçen hafta tarihi artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:47
Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Dış kaynak temini çalışmalarımızı hızlandırıyoruz'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlere ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, Twitter'daki açıklamasında şunları kaydetti:

"TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

'KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ UZATILIYOR'

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

 


Mehmet Şimşek rezerv KKM

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