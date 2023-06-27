Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Dış kaynak temini çalışmalarımızı hızlandırıyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin mesaj verdi. Net rezervlerde geçen hafta tarihi artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlere ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, Twitter'daki açıklamasında şunları kaydetti:
"TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.
Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.
'KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ UZATILIYOR'
Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."
TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 27, 2023
Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine…
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Bankacılar: Net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Saray'ın sonbahar hesabı!
- Polis memuru Maserati'yle trafikte terör estirdi
- Hiç vakit kaybetmiyorlar
- Kişisel bilgilere 100 liraya ulaşılabiliyor!
- Akşener’in yüz hatlarındaki mesaj
- Mezuniyet duası!
- 'AKP'den farkları yokmuş'