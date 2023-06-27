Bakan Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Dış kaynak temini çalışmalarımızı hızlandırıyoruz'

Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:47

Güncelleme: 27.06.2023 - 17:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rezervlere ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, Twitter'daki açıklamasında şunları kaydetti:

"TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

'KKM'DE STOPAJ DESTEĞİ UZATILIYOR'

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."